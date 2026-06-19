Awalnya Serba Sulit, 7 Weton Ini Ekonominya Diramalkan Membaik dan Banyak Rezeki di Masa Depannya

Ilustrasi menikmati lonjakan rezeki (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang diyakini dapat mengalami perubahan yang cukup besar, tergantung pada weton kelahiran yang dimilikinya. Setiap kombinasi weton dipercaya membawa pola nasib yang berbeda dalam kehidupan.
Beberapa weton disebut memiliki fase awal kehidupan yang penuh tantangan, terutama dalam hal kondisi ekonomi. Pada masa ini, mereka kerap dihadapkan pada berbagai kesulitan yang menguji ketahanan dan kesabaran.
Namun, seiring berjalannya waktu, nasib mereka dipercaya dapat berbalik menjadi lebih baik. Perlahan, berbagai peluang rezeki mulai terbuka dan membawa peningkatan dalam kesejahteraan hidup, baik secara materi maupun stabilitas ekonomi.
Perubahan tersebut sering dikaitkan dengan karakter kuat yang dimiliki pemilik weton, seperti ketekunan, kesabaran, dan kegigihan dalam menghadapi tekanan hidup. Sifat-sifat ini diyakini menjadi kunci dalam proses perubahan nasib mereka.
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Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang disebut mengalami perubahan nasib dari kesulitan ekonomi menjadi lebih sejahtera menurut Primbon Jawa.
Minggu Kliwon memiliki jumlah neptu 13, yang berasal dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Kliwon bernilai 8.
Mereka yang lahir pada hari dan pasaran ini dianugerahi jiwa seni yang tinggi serta kemampuan menciptakan hal indah dari sesuatu yang sederhana.
Pemikiran mereka sangat luas dan tidak dibatasi oleh konvensi, dengan daya imajinasi tajam yang membuat mereka cocok dalam dunia seni, desain, penulisan, atau profesi kreatif lainnya.
Karisma dan wibawa alami menjadi ciri khas kelahiran Minggu Kliwon, sering membuat mereka menjadi panutan bukan karena paksaan melainkan karena pembawaan tenang dan bertanggung jawab yang membuat orang nyaman.
Di balik kelembutan sikap, mereka memiliki ketangguhan mental yang memungkinkan mereka menghadapi tekanan hidup tanpa menunjukkan kelemahan.
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