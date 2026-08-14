Rezeki Mengalir Deras, 12 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Energi Kekayaan

Ilustrasi orang yang banyak uang di masa pensiun. (Magnific)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan numerologi, angka tidak sekadar digunakan untuk menghitung sesuatu, tetapi dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Salah satu hal yang kerap dibahas dalam numerologi adalah hubungan tanggal kelahiran dengan potensi keberuntungan, kesuksesan, hingga kondisi finansial.
Meski bersifat kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang, sejumlah tanggal lahir dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian serta kemakmuran.
Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa kelompok tanggal lahir yang dalam numerologi dikaitkan dengan potensi kemakmuran.
Orang yang lahir pada tanggal tersebut dipercaya memiliki karakter percaya diri, kreatif, dan mempunyai kecenderungan untuk memimpin.
Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang gigih ketika mengejar tujuan. Keberanian mengambil keputusan, semangat mandiri, serta jiwa kewirausahaan dianggap dapat membantu mereka membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.
Dalam konteks finansial, karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk membangun kesuksesan dan mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Tanggal-tanggal ini dalam numerologi sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, kepedulian, dan jiwa sosial yang tinggi.
Pemilik tanggal lahir tersebut dipercaya memiliki keinginan kuat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Mereka cenderung tidak menjadikan materi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
Menariknya, kemurahan hati dan kepedulian yang mereka miliki juga dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan. Kemakmuran bagi kelompok ini tidak selalu dipandang dalam bentuk uang, tetapi juga melalui hubungan baik, pengalaman, serta kesempatan yang datang dalam kehidupan.
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Jawa Pos
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