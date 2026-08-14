Punya Perhitungan Matang, 7 Shio Ini Dipercaya Cocok Mengelola Kekayaan Besar

seseorang yang pandai merawat harta. ( Freepik/kues1)
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Tiongkok, keberuntungan finansial tidak hanya dikaitkan dengan usaha, tetapi juga dengan karakter serta peruntungan yang dipercaya melekat pada seseorang sejak lahir.
Astrologi Tiongkok mengenal berbagai shio dengan karakter yang berbeda. Ada yang dianggap unggul dalam mencari peluang, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki kemampuan lebih baik dalam mempertahankan dan mengembangkan harta.
Dalam kepercayaan tradisional, sosok Cai Shen atau Dewa Kekayaan kerap menjadi simbol kemakmuran dan keberuntungan finansial.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut mempunyai karakter kuat dalam mengelola kekayaan. Mereka digambarkan teliti, penuh perhitungan, disiplin, dan tidak mudah tergoda menghabiskan harta.
Berikut daftarnya.
Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun dan memiliki kesabaran tinggi. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan, termasuk dalam persoalan keuangan.
Daripada mengejar keuntungan cepat, mereka lebih nyaman dengan rencana yang stabil dan berjangka panjang. Sebelum menggunakan uang atau modal, risiko biasanya menjadi salah satu pertimbangan utama.
Karakter tersebut membuat Shio Kerbau dipercaya mampu menjaga kekayaan secara perlahan tetapi konsisten.
Shio Ular sering digambarkan memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan dengan baik.
Dalam urusan finansial, mereka dipercaya mampu menentukan kapan harus bergerak dan kapan sebaiknya menunggu. Sikap penuh perhitungan ini membuat mereka tidak mudah mengambil keputusan secara gegabah.
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Jawa Pos
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