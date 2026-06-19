Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.57 WIB

Hidupnya Jauh dari Kata Sulit, 3 Weton Ini Punya Keberuntungan yang Tak Dimiliki Orang Lain

Ilustrasi dinaungi keberuntungan (Magnific) - Image

Ilustrasi dinaungi keberuntungan (Magnific)

JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki tingkat keberuntungan yang lebih menonjol dibandingkan weton lainnya. Pemilik weton ini sering dikaitkan dengan berbagai peluang baik dalam kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, hubungan pribadi, pekerjaan, hingga kesejahteraan secara umum.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih mudah karena sering menemukan jalan keluar atau kesempatan yang membantu memperbaiki keadaan. Berbagai kemudahan yang datang dalam perjalanan hidup mereka kerap dianggap sebagai bagian dari keberuntungan yang menyertainya.

Selain berdampak positif bagi diri sendiri, pemilik weton tertentu juga diyakini mampu memberikan pengaruh baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kehadiran mereka sering diasosiasikan dengan suasana yang lebih harmonis, optimistis, dan penuh semangat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Weton Jawa Official, terdapat tiga weton yang disebut memiliki tingkat keberuntungan tinggi serta berpeluang menikmati berbagai kemudahan hidup menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Kliwon

Kamis Kliwon memiliki jumlah neptu 16 dalam perhitungan primbon Jawa. Berdasarkan hitungan karakter yang dibagi 7, hasilnya jatuh pada kategori Natural Paint yang bermakna memiliki banyak peruntungan dan memiliki budi pekerti yang baik.

Saat perhitungan karakter weton dibagi 8 dan 9, hasilnya jatuh pada Ilukkon Piringan yang menandakan sosok yang banyak dihormati dan disegani masyarakat.

Orang dengan Kamis Kliwon sangat bagus sebagai sosok yang mengayomi lingkungan sekitarnya.

Menurut primbon, pemilik weton ini akan dicintai banyak orang karena sifat-sifatnya yang baik.

Taraf kehidupan orang dengan weton ini cenderung bagus dan memiliki kemudahan dalam berbagai aspek.

Kemudahan dalam mencari nafkah menjadi salah satu karakteristik utama pemilik weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Takdir Tak Pernah Salah, 7 Weton Ini Diprediksi Bakal Mendapatkan Keberuntungan Tak Terduga - Image
Zodiak

Takdir Tak Pernah Salah, 7 Weton Ini Diprediksi Bakal Mendapatkan Keberuntungan Tak Terduga

Jumat, 19 Juni 2026 | 18.50 WIB

15 Weton Ini Punya Kekayaan dan Keberuntungan Paling Besar Menurut Primbon Jawa, Apa Saja? - Image
Zodiak

15 Weton Ini Punya Kekayaan dan Keberuntungan Paling Besar Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

Jumat, 19 Juni 2026 | 18.47 WIB

3 Shio yang Rezekinya Akan Mengalir Deras di Akhir Bulan Juni, Pertengahan Tahun 2026 Awal Baru Dimulai - Image
Zodiak

3 Shio yang Rezekinya Akan Mengalir Deras di Akhir Bulan Juni, Pertengahan Tahun 2026 Awal Baru Dimulai

Jumat, 19 Juni 2026 | 02.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore