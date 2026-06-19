Hidupnya Jauh dari Kata Sulit, 3 Weton Ini Punya Keberuntungan yang Tak Dimiliki Orang Lain

JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki tingkat keberuntungan yang lebih menonjol dibandingkan weton lainnya. Pemilik weton ini sering dikaitkan dengan berbagai peluang baik dalam kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, hubungan pribadi, pekerjaan, hingga kesejahteraan secara umum.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih mudah karena sering menemukan jalan keluar atau kesempatan yang membantu memperbaiki keadaan. Berbagai kemudahan yang datang dalam perjalanan hidup mereka kerap dianggap sebagai bagian dari keberuntungan yang menyertainya.

Selain berdampak positif bagi diri sendiri, pemilik weton tertentu juga diyakini mampu memberikan pengaruh baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kehadiran mereka sering diasosiasikan dengan suasana yang lebih harmonis, optimistis, dan penuh semangat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Weton Jawa Official, terdapat tiga weton yang disebut memiliki tingkat keberuntungan tinggi serta berpeluang menikmati berbagai kemudahan hidup menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Kliwon Kamis Kliwon memiliki jumlah neptu 16 dalam perhitungan primbon Jawa. Berdasarkan hitungan karakter yang dibagi 7, hasilnya jatuh pada kategori Natural Paint yang bermakna memiliki banyak peruntungan dan memiliki budi pekerti yang baik.

Saat perhitungan karakter weton dibagi 8 dan 9, hasilnya jatuh pada Ilukkon Piringan yang menandakan sosok yang banyak dihormati dan disegani masyarakat.

Orang dengan Kamis Kliwon sangat bagus sebagai sosok yang mengayomi lingkungan sekitarnya.

Menurut primbon, pemilik weton ini akan dicintai banyak orang karena sifat-sifatnya yang baik.

Taraf kehidupan orang dengan weton ini cenderung bagus dan memiliki kemudahan dalam berbagai aspek.