10 Weton Ini Jadi Sumber Rezeki bagi Orang Disekelilingnya, Apa Saja?

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah (Magnific)
JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki potensi besar dalam meraih kemakmuran sejak lahir. Tidak hanya berpeluang mencapai kesejahteraan untuk diri sendiri, mereka juga kerap dianggap membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya.
Pemilik weton ini sering dikaitkan dengan kemampuan yang baik dalam mengelola peluang dan mengambil keputusan terkait keuangan. Karena karakter tersebut, mereka kerap menjadi sosok yang diandalkan oleh keluarga maupun lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Dengan sifat yang bijaksana, tenang, dan penuh perhitungan, mereka dipercaya mampu menciptakan peluang yang berdampak baik bagi banyak orang. Kehadiran mereka pun sering diasosiasikan dengan perkembangan, kemajuan, dan meningkatnya kesejahteraan bersama.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki potensi kuat dalam meraih kekayaan serta memberikan pengaruh positif terhadap rezeki orang-orang di sekitarnya menurut Primbon Jawa.
1. Senin Legi
Senin Legi memiliki neptu 9, gabungan dari hari Senin (4) dan pasaran Legi (5), mencerminkan pribadi dengan aura ketenangan yang tetap disegani lingkungannya.
Kepemilikan Senin Legi dalam primbon Jawa dikenal memiliki pancaran kewibawaan yang cukup kuat dengan karakter umum cenderung bijaksana, sabar, dan penuh pertimbangan dalam bertindak.
Individu kelahiran Senin Legi seringkali dihormati karena kematangan berpikir, bukan karena suka mendominasi, serta disukai banyak orang berkat sikap rendah hati dan tidak suka pamer namun tetap memiliki karisma tersendiri.
Tantangan terbesar bagi mereka ialah terkadang terlalu pendiam atau kurang tegas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak lain, meski begitu mereka tetap sering dipilih menjadi pemimpin baik dalam lingkup keluarga, komunitas maupun spiritual.
2. Kamis Kliwon
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