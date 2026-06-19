Semua Kebutuhannya Tercukupi, 9 Weton Ini Tak Bakal Sampai Kehabisan Uang

JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki potensi keberuntungan yang kuat dalam hal keuangan dan rezeki. Pemilik weton tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan untuk memperoleh peluang yang menguntungkan serta menjaga kestabilan ekonomi dalam hidupnya.

Mereka dipercaya lebih mudah menemukan jalan menuju kesejahteraan, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan lain yang datang pada waktu yang tepat. Kemampuan dalam memanfaatkan peluang juga menjadi salah satu faktor yang dianggap mendukung keberhasilan finansial mereka.

Meski menghadapi berbagai tantangan dan masa-masa sulit, pemilik weton tertentu diyakini mampu bertahan dan kembali bangkit. Ketangguhan serta kegigihan mereka sering dikaitkan dengan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Energi Weton, terdapat sembilan weton yang disebut memiliki potensi kuat dalam menjaga kelancaran rezeki dan kestabilan keuangan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage Senin Wage melahirkan pribadi yang tenang dan sangat berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan penting.

Mereka dikenal sebagai sosok hemat yang mampu merencanakan keuangan jangka panjang dengan teliti mulai dari hal-hal terkecil.

Aliran rezeki mereka bukanlah hasil keberuntungan semata, melainkan buah dari kesabaran, ketekunan dan kerja keras yang dilakukan secara konsisten.

Meski tidak tampil mencolok di permukaan, perlahan namun pasti mereka mampu membangun fondasi finansial yang kokoh dan stabil sepanjang hidup.

2. Rabu Pon Rabu Pon memancarkan energi ketenangan namun memiliki daya tarik spiritual yang membuat mereka sering dijadikan penengah dalam berbagai konflik.