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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 19 Juni 2026 | 11.16 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Libra mungkin merasa jengkel dan frustrasi. Tetaplah tenang dan kendalikan sifat agresifmu hari ini. Bersantailah dan cobalah untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan sehari-hari. 

Mengalah pada amarah hanya akan memperburuk situasi sensitif ini. Jangan mencampuradukkan urusan pribadi dan profesional, sehingga Libra akan merasa lebih baik menjelang akhir hari.

Zodiak Scorpio merasa senang karena akan bertemu dengan teman-teman lama. Pertemuan singkat dan tak terduga ini akan memberi Scorpio banyak kesenangan. Luangkan waktu untuk mengenang masa-masa indah dan tertawa mengingat pengalaman bersama. 

Scorpio harus memanfaatkan masa menyenangkan ini semaksimal mungkin. Jaga kontak dengan teman-teman yang Scorpio hubungi kembali hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 19 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra dan pasangan bisa menikmati waktu yang istimewa dengan menonton film atau berjalan-jalan romantis. Terkait karir, kemampuan Libra untuk menangani situasi bertekanan tinggi akan membawa imbalan profesional.

Sementara itu, jangan melibatkan diri secara berlebihan dalam beraktivitas agar Libra bisa menikmati rasa sejahtera. Terkait keuangan, pembelian properti yang dilakukan akan sangat menguntungkan karena meningkatkan aset keuangan Libra di masa depan.

Cinta Libra

Pasangan Libra  merasakan kedamaian, kestabilan, dan puas dengan keadaan hubungan saat ini. Nikmati hari-hari bahagia ini, karena kalian berdua pantas mendapatkannya. Pergilah menonton film atau berjalan-jalan romantis di taman untuk memanfaatkan waktu yang istimewa.

Editor: Candra Mega Sari
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