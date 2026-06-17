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Niko Sulpriyono
Kamis, 18 Juni 2026 | 02.52 WIB

6 Shio yang Diprediksi Dibanjiri Rezeki Tak Terduga di Akhir Bulan, Apakah Shio Anda Salah Satunya?

Ilustrasi shio yang dibanjiri rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi shio yang dibanjiri rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Menjelang akhir bulan, banyak orang berharap adanya kabar baik yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Salah satu hal yang paling dinantikan tentu berkaitan dengan rezeki, peluang finansial, maupun datangnya keuntungan yang tidak terduga.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakteristik dan perjalanan keberuntungan yang berbeda-beda. 

Meskipun tidak dapat dijadikan patokan mutlak, ramalan shio masih menjadi hiburan yang menarik bagi banyak orang untuk melihat potensi peluang yang mungkin datang dalam waktu dekat.

Kali ini, terdapat enam shio yang diprediksi berpotensi memperoleh rezeki tambahan, uang tak terduga, atau peluang finansial yang lebih baik menjelang akhir bulan

Berikut ulasan lengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (17/06).

1. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal sebagai pribadi yang gigih, berani, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. 

Mereka memiliki semangat tinggi untuk mencapai tujuan serta tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi kegagalan berkali-kali.

Selain itu, pemilik shio ini cenderung mudah bergaul dan memiliki hubungan sosial yang luas. 

Sikap dermawan dan tidak terlalu perhitungan sering membuat mereka disenangi oleh banyak orang di lingkungan pertemanan maupun pekerjaan.

Editor: Candra Mega Sari
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