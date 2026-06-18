Ramalan Zodiak Leo 18 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, pergerakan benda langit mendorong zodiak Leo untuk memikirkan masa depan. Melalui kepercayaan diri dan dinamisme, Leo berada di posisi terbaik untuk memulai segalanya lebih awal. Sifat Leo akan mengendalikan tindakan diri sendiri dan Leo dapat yakin bahwa periode ini akan menguntungkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 18 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika merupakan orang tua, zodiak Leo harus menghormati kehidupan asmara anak-anak. Terkait karir, keterampilan komunikasi akan membantu Leo mendapatkan proyek yang bergengsi di tempat kerja.



Sementara itu, lakukan relaksasi dari rutinitas dan pastikan Leotidak kehilangan semangat sepenuhnya. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.



Cinta Leo

Jika merupakan orang tua, Leo akan berupaya menetapkan batasan terkait pernikahan anak-anak. Leo mungkin berpikir bahwa nasihat diberikan hanya karena cinta dan niat baik.



Tetapi, campur tangan Leo justru berdampak negatif pada anak-anak. Cobalah untuk menjaga jarak dan saling menghormati dalam hal kehidupan asmara anak-anak.



Karir Leo