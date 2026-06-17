4 Zodiak yang Masih Terbayang-Bayang Mantan, Tipe Orang yang Hobi Bernostalgia

JawaPos.com - Beberapa zodiak mampu move on dengan cepat.

Setelah mengakhiri hubungan mereka tidak lagi ingin melihat mantannya dan benar-benar menutup lembaran tersebut.

Namun, ada juga zodiak yang selalu memiliki tempat khusus untuk mantan di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa lama waktu berlalu atau sejauh apa jarak memisahkan, mereka tetap akan sesekali memikirkan orang tersebut.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (17/6) pada Kamis, berikut zodiak yang tidak pernah benar-benar melupakan mantannya.

Libra

Libra akan menghargai dan mengenang momen-momen yang pernah mereka lalui bersama selama bertahun-tahun.

Mereka memahami bahwa ada orang yang hanya hadir di dalam hidup untuk sementara waktu namun berpisah bukan berarti melupakan.

Libra akan selalu mengingat mantannya dan tetap berharap yang terbaik untuk mereka.

Cancer

Cancer akan berusaha mempertahankan pasangan selama mungkin. Mereka memang akan move on, setidaknya sebagian besar dari diri mereka akan melakukannya. Cancer akan merindukan mantannya. Cancer yang akan merindukan mantannya.

Taurus

Saat seseorang sudah mendapatkan tempat di hati taurus, tempat itu hampir tidak pernah benar-benar hilang.