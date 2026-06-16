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Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 22.59 WIB

Usai Melewati Umur 45 Tahun, 4 Shio Ditakdirkan Kaya Raya Tanpa Henti

Ilustrasi shio kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi shio kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki peluang untuk meraih masa kemakmuran yang lebih besar setelah memasuki usia 45 tahun.

Perjalanan hidup di masa muda mungkin dipenuhi berbagai tantangan dan rintangan, namun pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk mencapai keberhasilan di kemudian hari.

Bagi sejumlah shio, usia 45 tahun dianggap sebagai fase ketika kebijaksanaan, ketangguhan, dan pengalaman hidup telah berkembang secara optimal, sehingga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.

Perpaduan kualitas tersebut diyakini mampu menghadirkan kenyamanan, keberhasilan, dan kepuasan hidup yang menjadi dambaan banyak orang.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang diramalkan akan menikmati masa tua yang makmur, bahagia, dan penuh keberuntungan.

1. Naga

Orang yang lahir di Tahun Naga memiliki aura otoritas alami. Mereka ambisius, bersemangat untuk sukses, dan memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat.

Di masa muda, mereka bekerja tanpa lelah untuk mengejar impian, mengembangkan karier, dan membangun hubungan serta pengalaman yang berharga.

Setelah usia 45 tahun, upaya mereka di masa lalu akan membuahkan hasil yang signifikan.

Mereka membangun posisi yang solid dalam karier, sering kali naik ke peran manajemen senior atau sukses dalam bisnis sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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