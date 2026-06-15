Waspada! 5 Weton Ini Disebut Paling Rentan Tertimpa Musibah di Malam Satu Suro, Benarkah?

JawaPos.com - Malam Satu Suro merupakan salah satu malam yang dianggap sakral dalam tradisi masyarakat Jawa Kuno.

Bagi sebagian orang, malam pergantian tahun dalam penanggalan Jawa ini dipercaya memiliki energi spiritual yang kuat sehingga sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa mistis, ritual leluhur, hingga ramalan nasib berdasarkan weton kelahiran.

Bahkan dalam kepercayaan Primbon Jawa, telah disebutkan ada terdapat beberapa weton yang diyakini perlu meningkatkan kewaspadaan ketika memasuki Malam Satu Suro.

Ini bukan berarti mereka pasti akan mengalami musibah, tetapi weton-weton tertentu disebut memiliki potensi lebih besar menghadapi berbagai ujian hidup, mulai dari persoalan kesehatan, konflik keluarga, kesialan dalam pekerjaan, hingga kerugian finansial.

Sebagai informasi, kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa hingga saat ini.

Oleh karenanya banyak orang menggunakan ramalan weton sebagai pengingat agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan saat memasuki momen yang dianggap sakral tersebut.

Dikutip dari kanal YouTube Rahasia Jawa, inilah lima weton yang disebut paling rentan tertimpa musibah di malam satu Suro menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki aura spiritual sangat kuat dalam perhitungan Primbon Jawa.