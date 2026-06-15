Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 22.33 WIB

Rezekinya Selalu Ada, 8 Tanggal Lahir Ini Punya Kasta Tinggi Menurut Primbon Jawa

ilustrasi Rezeki Berlimpah Sepanjang Hayat (Freepik) - Image

ilustrasi Rezeki Berlimpah Sepanjang Hayat (Freepik)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan nasib, tingkat keberuntungan, hingga kedudukan seseorang dalam kehidupan.

Sebagian tanggal lahir disebut memiliki “kasta tinggi”, yang menggambarkan individu dengan kecenderungan untuk dihormati, disegani, serta sering dilimpahi keberuntungan dan rezeki.

Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu ini juga diyakini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, daya tarik alami, serta perjalanan hidup yang cenderung dipenuhi peluang baik.

Mengutip kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat delapan tanggal lahir yang disebut berasal dari golongan kasta tinggi dan dipercaya memiliki aliran rezeki yang terus mengalir menurut Primbon Jawa.

1. Tanggal Lahir 12

Individu yang terlahir pada angka ini memiliki jiwa kepemimpinan alamiah yang menonjol dengan kemampuan membuat keputusan bijaksana. Mereka dianugerahi kombinasi unik antara kecerdasan, keberanian, dan intuisi tajam yang menjadikan mereka sosok pemimpin yang dihormati di berbagai bidang.

Dalam kehidupan profesional, mereka sering menjadi pusat perhatian berkat kemampuan menemukan solusi inovatif dan keberanian mengambil risiko di luar zona nyaman. Peluang-peluang besar seakan selalu hadir pada waktu yang tepat dalam hidup mereka, menciptakan aliran rezeki yang konsisten.

2. Tanggal Lahir 6

Mereka dikenal sebagai pekerja keras yang pantang menyerah dengan karakter gigih dan komitmen tinggi dalam setiap tugas. Di balik ketegasan mereka, tersimpan kepribadian yang lembut dan penuh kasih sayang, menjadikan mereka figur yang sangat dihormati dalam lingkungan sosial dan profesional.

Kemampuan membangun hubungan baik membuka pintu peluang besar dalam karir dan bisnis mereka. Kombinasi kerja keras dan empati yang kuat menjadi kunci kesuksesan mereka, sering menghasilkan rezeki tak terduga dari bantuan yang mereka berikan kepada orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Tanggal Lahir Berkasta Tinggi, Disebut Punya Garis Tangan Penguasa dan Rezeki Tak Terbatas - Image
Zodiak

8 Tanggal Lahir Berkasta Tinggi, Disebut Punya Garis Tangan Penguasa dan Rezeki Tak Terbatas

Jumat, 13 Maret 2026 | 20.48 WIB

Kualitas yang Membuat Orang Lain Iri Padamu Berdasarkan Tanggal Lahir - Image
Zodiak

Kualitas yang Membuat Orang Lain Iri Padamu Berdasarkan Tanggal Lahir

Kamis, 11 Juni 2026 | 21.43 WIB

12 Tanggal Lahir Ini Punya Takdir Hidup Makmur dan Hartanya Bergelimang, Penasaran? - Image
Zodiak

12 Tanggal Lahir Ini Punya Takdir Hidup Makmur dan Hartanya Bergelimang, Penasaran?

Senin, 8 Juni 2026 | 20.18 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore