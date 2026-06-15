Rezekinya Selalu Ada, 8 Tanggal Lahir Ini Punya Kasta Tinggi Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan nasib, tingkat keberuntungan, hingga kedudukan seseorang dalam kehidupan.

Sebagian tanggal lahir disebut memiliki “kasta tinggi”, yang menggambarkan individu dengan kecenderungan untuk dihormati, disegani, serta sering dilimpahi keberuntungan dan rezeki.

Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu ini juga diyakini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, daya tarik alami, serta perjalanan hidup yang cenderung dipenuhi peluang baik.

Mengutip kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat delapan tanggal lahir yang disebut berasal dari golongan kasta tinggi dan dipercaya memiliki aliran rezeki yang terus mengalir menurut Primbon Jawa.

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1. Tanggal Lahir 12

Individu yang terlahir pada angka ini memiliki jiwa kepemimpinan alamiah yang menonjol dengan kemampuan membuat keputusan bijaksana. Mereka dianugerahi kombinasi unik antara kecerdasan, keberanian, dan intuisi tajam yang menjadikan mereka sosok pemimpin yang dihormati di berbagai bidang.

Dalam kehidupan profesional, mereka sering menjadi pusat perhatian berkat kemampuan menemukan solusi inovatif dan keberanian mengambil risiko di luar zona nyaman. Peluang-peluang besar seakan selalu hadir pada waktu yang tepat dalam hidup mereka, menciptakan aliran rezeki yang konsisten.

2. Tanggal Lahir 6

Mereka dikenal sebagai pekerja keras yang pantang menyerah dengan karakter gigih dan komitmen tinggi dalam setiap tugas. Di balik ketegasan mereka, tersimpan kepribadian yang lembut dan penuh kasih sayang, menjadikan mereka figur yang sangat dihormati dalam lingkungan sosial dan profesional.