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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 13 Juni 2026 | 17.53 WIB

5 Shio yang Menjadi Magnet Uang di Bulan Juni 2026, Peluang Rezeki Datang dari Berbagai Arah Tanpa Diduga

Ilustrasi shio yang dipercaya menjadi magnet uang (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang dipercaya menjadi magnet uang (Magnific)

JawaPos.com - Bulan Juni sering menjadi periode yang penuh dinamika. Berbagai kesempatan baru muncul bersamaan dengan tantangan yang menguji kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. 

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki energi keberuntungan yang berbeda-beda pada waktu tertentu. 

Ketika energi tersebut berada pada posisi yang selaras, peluang rezeki dan kemajuan finansial sering kali datang lebih mudah dibanding biasanya.

Menariknya, beberapa shio diprediksi memiliki aura keberuntungan yang lebih kuat sepanjang Juni 2026

Bukan hanya dari pekerjaan utama, tetapi juga melalui relasi, peluang bisnis, proyek sampingan, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. 

Tentu saja, keberuntungan ini akan semakin terasa apabila diimbangi dengan kerja keras, ketekunan, dan kemampuan memanfaatkan peluang dengan bijak.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, inilah lima shio yang dipercaya menjadi magnet uang di bulan Juni 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, ambisi, dan kepemimpinan. 

Pada Juni 2026, energi positif yang mengelilingi pemilik shio ini dipercaya semakin kuat sehingga membuka banyak pintu kesempatan yang sebelumnya tertutup.

Editor: Candra Mega Sari
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