Bakat Sejak Lahir, 5 Weton Ini Pintar Cari Uang hingga Membuatnya Kaya Raya

JawaPos.com – Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki kemampuan istimewa dalam urusan mencari penghasilan. Pemilik weton tersebut dianggap memiliki kecerdikan dalam membaca peluang usaha, keberanian dalam mengambil keputusan, serta naluri yang kuat dalam dunia bisnis.

Karakter tersebut membuat mereka kerap dikaitkan dengan kesuksesan finansial. Selain mampu memperoleh pendapatan dari berbagai kesempatan, mereka juga dinilai cakap dalam mengatur keuangan sehingga kekayaan yang dimiliki dapat terus berkembang.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 yang disampaikan pada Sabtu (13/6), terdapat lima weton yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa dalam menghasilkan uang dan meraih kemakmuran menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Kamis Wage

Orang kelahiran weton Kamis Wage memiliki neptu tinggi sebesar 12, yang berasal dari nilai hari Kamis (8) dan pasaran Wage (4). Mereka dikenal sebagai pribadi yang memiliki keberanian tinggi namun cenderung menjaga jarak, sehingga seringkali dipandang angkuh oleh lingkungan sekitarnya.

Meskipun terkesan pendiam, mereka memiliki karakteristik pencemburu, senang menerima pujian, dan tidak takut menghadapi siapapun dengan keteguhan hati yang kuat. Dalam dunia kerja, mereka sangat cocok menekuni jalur karyawan maupun bisnis karena memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Bakat mereka juga sangat mendukung untuk membangun usaha mandiri dengan prospek kesuksesan yang menjanjikan. Berkat kegigihan dan tanggung jawab yang mereka miliki, peluang menjadi pengusaha sukses di usia muda terbuka lebar.

2. Jumat Kliwon

Dengan neptu berjumlah 14 dari gabungan hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8), kelahiran ini membawa keunikan tersendiri. Meski identik dengan nuansa mistis, pribadi mereka justru dianugerahi sifat dan watak yang terpuji dalam pergaulan.