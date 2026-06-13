10 Weton Ini Bakal Diberkahi Harta Melimpah Menurut Primbon Jawa, Seumur Hidup Kaya Raya!

JawaPos.com – Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki. Weton-weton tersebut dipercaya membawa keberkahan finansial yang mengalir sepanjang hidup, sehingga pemiliknya cenderung lebih mudah memperoleh kemakmuran.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tertentu dianggap memiliki energi positif yang menarik kekayaan dan peluang ekonomi. Karena itu, mereka sering dikaitkan dengan kehidupan yang mapan serta jauh dari kesulitan keuangan sejak usia muda hingga masa tua.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa ada sepuluh weton yang dipercaya memperoleh limpahan rezeki dan keberuntungan finansial sepanjang hidup menurut perhitungan Primbon Jawa.

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1. Selasa Pon

Selasa Pon memiliki neptu 10 yang merupakan gabungan dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan nilai pasaran Pon bernilai 7.

Orang yang terlahir pada hari ini memiliki kecenderungan kuat untuk menjalani kehidupan penuh kemewahan.

Meskipun mereka selalu menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi finansial yang dimiliki, hasrat untuk hidup berkelas tidak dapat ditekan.

Pribadi yang sangat melindungi perasaan diri sendiri ini terkenal sebagai sosok yang setia dan dermawan kepada orang-orang yang memenuhi standar personal mereka.

Selasa Pon berada dalam naungan tunggak semi yang memberikan jaminan rezeki berlimpah dan datang secara tak terduga sepanjang hidup.