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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 13 Juni 2026 | 16.56 WIB

8 Weton Tibo Rezeki Jadi Wadah Kemakmuran yang Selalu Dikejar Finansial Menurut Primbon Jawa

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Weton tibo rezeki jadi wadah kemakmuran yang selalu dikejar finansial menurut primbon Jawa (Magnific/Johnstocker)

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat weton yang masuk kategori Tibo rezeki dan diramalkan selalu dikejar finansial ke mana pun pergi.

Kedelapan weton ini dipercaya sebagai wadah kemakmuran alami yang membuat aliran rezeki terus mengalir deras dalam kehidupannya.

Namun primbon Jawa juga mencatat bahwa setiap weton memiliki kelemahan yang harus dikendalikan agar potensi rezeki tidak tersumbat.

Memahami karakter dan kelemahan setiap weton menjadi kunci utama agar rezeki yang sudah digariskan bisa mengalir maksimal.

Dilansir dari akun YouTube BoloAnjas pada Sabtu (13/6), berikut delapan weton tibo rezeki jadi wadah kemakmuran yang selalu dikejar finansial menurut primbon Jawa.

1. Minggu Pon

Weton Minggu Pon dikenal sebagai pekerja keras, berjiwa pemimpin, cerdas, berwawasan luas, dan mudah diajak berdiplomasi.

Ketahanan mental yang tinggi membuat weton ini mampu bangkit berulang kali dari kegagalan hingga tujuan akhirnya tercapai.

Kelemahan utama yang perlu dikendalikan adalah sifat emosional, karena pengendalian emosi sangat menentukan kelancaran arus rezekinya.

Editor: Candra Mega Sari
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