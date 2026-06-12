Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 13 Juni 2026 | 05.33 WIB

3 Shio yang Nasibnya Bagus di Tahun 2026, Rezekinya Diramalkan Tak Pernah Surut Dalam Keadaan apa pun

Shio yang diramalkan nasibnya bagus di tahun 2026 saat rezeki tidak pernah surut dalam keadaan apa pun. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan nasibnya bagus di tahun 2026 saat rezeki tidak pernah surut dalam keadaan apa pun. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam menjalani hidup seseorang pasti pernah merasakan beban berat yang datang dari apa pun yang dihadapi.

Sering kali semuanya terasa kian berat tatkala persoalan lain ikut terlibat, tak terkecuali perihal ekonomi.

Meski begitu, sesulit apa pun hidup terkadang ada waktu yang penuh dengan keberuntungan hadir dan bisa membuat nasib seseorang ikut membaik.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan nasibnya bagus di tahun 2026 saat rezeki tidak pernah surut dalam keadaan apa pun.

1. Shio Tikus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio tikus bisa menemukan angin segar di tahun 2026 ini.

Serangkaian kesulitan yang berkaitan dengan ekonomi dikatakan dapat disudahi berkat keberuntungan yang datang.

Hoki dimungkinkan membawa banyak rezeki pada mereka melalui jalan pekerjaan yang banyak dimudahkan.

Astrolog meyakini, kelancaran urusan yang diperoleh datang karena mereka pandai dalam membaca situasi dan cepat dalam mengambil keputusan.

2. Shio Kerbau 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Rezeki Datang Tanpa Undangan! 4 Zodiak Berpotensi Ketiban Uang Kaget dan Banjir Finansial di Juli 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Datang Tanpa Undangan! 4 Zodiak Berpotensi Ketiban Uang Kaget dan Banjir Finansial di Juli 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.42 WIB

Rezeki Seakan Menemukan Jalan! 4 Shio Ini Diprediksi Menikmati Hari-Hari Terbaik di Juni 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Seakan Menemukan Jalan! 4 Shio Ini Diprediksi Menikmati Hari-Hari Terbaik di Juni 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.41 WIB

6 Shio yang Diramal Raup Rezeki Besar pada Juni 2026, Peluang Uang Datang dari Segala Penjuru - Image
Zodiak

6 Shio yang Diramal Raup Rezeki Besar pada Juni 2026, Peluang Uang Datang dari Segala Penjuru

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore