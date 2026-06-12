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Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.32 WIB

Kejutan di Tahun 2026 Tidak Pernah Berhenti! 3 Shio ini Diprediksi Bakal Dapat Uang Kaget di Akhir Bulan

Shio yang diramalkan akan mendapat uang kaget di akhir bulan berkat kejutan tak terduga di tahun 2026. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan akan mendapat uang kaget di akhir bulan berkat kejutan tak terduga di tahun 2026. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam ramalan terbaru astrolog sejumlah shio diramalkan punya keberuntungan besar di tahun 2026.

Orang-orang dengan shio yang dianggap punya kecocokan dengan energi di tahun kuda api ini dikatakan akan memperoleh serangkaian kejutan.

Hal-hal tak terduga yang berkaitan dengan dengan rezeki diramalkan akan datang di waktu yang tepat.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan akan mendapat uang kaget di akhir bulan berkat kejutan tak terduga di tahun 2026.

1. Shio Kuda

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda diramalkan jadi salah satu yang terdepan memperoleh kejutan di tahun kuda api.

Dalam penerawangan astrolog, mereka dimungkinkan mendapatkan rezeki dari berbagai jalan yang tidak terduga.

Banyak pintu-pintu rezeki baru yang terbuka karena serangkaian alasan, termasuk keberuntungan yang datang pada hidup.

Hoki diyakini menghadiahkan mereka dengan serangkaian peluang dan membuka banyak jalan karena mereka yang bershio satu ini selalu bekerja keras untuk mengusahakan rupiah.

2. Shio Kelinci

Editor: Hanny Suwindari
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