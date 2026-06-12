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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.30 WIB

Siapa Zodiak Paling Beruntung Besok? Intip Ramalan Zodiak Sabtu, 13 Juni 2026: Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik) - Image

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik)

Jawapos.com - Ramalan zodiak Sabtu, 13 Juni 2026 diprediksi membawa energi yang dinamis bagi enam zodiak yang dikenal aktif, kreatif, dan penuh semangat. 

Pergerakan energi astrologi hari ini memberikan peluang berbeda bagi Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, dan Aquarius, mulai dari urusan karier, keuangan, asmara, hingga pengembangan diri.

Beberapa zodiak diperkirakan akan menikmati keberuntungan yang lebih kuat karena didukung oleh kemampuan komunikasi, keberanian mengambil keputusan, hingga peluang finansial yang menjanjikan. 

Sementara yang lain tetap memiliki potensi positif, meski perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi dan menentukan prioritas.

Dilansir dari Astro Talk, berikut peringkat zodiak paling beruntung untuk Sabtu, 13 Juni 2026.

1. Leo, Sang Raja Keberuntungan Hari Esok

Leo menjadi zodiak yang paling bersinar pada Sabtu, 13 Juni 2026. Aura percaya diri yang kuat membuat Leo lebih mudah menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. 

Dalam urusan karier, ada peluang besar bagi Leo untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mendapatkan apresiasi dari atasan maupun rekan kerja.

Dari sisi keuangan, peluang pemasukan tambahan atau keuntungan dari usaha yang sedang dijalankan cukup terbuka. 

Leo juga memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang muncul dengan maksimal.

Editor: Hanny Suwindari
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