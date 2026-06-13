Ramalan Zodiak Capricorn 13 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pertumbuhan spiritual sedang memenuhi pikiran zodiak Capricorn hari ini. Capricorn ingin tumbuh secara spiritual dan hari ini baik untuk bergerak menuju arah itu.

Capricorn akan dibimbing secara intuitif dan pencarian jiwa ini akan membantu untuk meluruskan berbagai hal dengan mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Bergembiralah bersama pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung serta menyayangi zodiak Capricorn. Terkait karir, tetaplah tenang dan redakan kekhawatiran agar Capricorn tetap fokus pada tujuan.



Sementara itu, kembangkan kebiasaan sehat dan cobalah untuk tetap bahagia pada setiap situasi. Terkait keuangan, mulailah mencatat semua pengeluaran, karena Capricorn cenderung sedikit ceroboh dalam mengelola uang.

Cinta Capricorn

Ramalan bintang menunjukkan stabilitas dan ketenangan. Hari ini, Capricorn akan merasakan keharmonisan dalam hubungan.

Bergembiralah bersama pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung dan menyayangi Capricorn. Ini adalah waktu untuk bersenang-senang dan berbagi tawa bersama.