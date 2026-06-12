Ramalan Zodiak Leo 12 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Saat fajar menyingsing di hari yang tenang dan damai, zodiak leo akan berada dalam kondisi terbaik untuk mengamati dan menghargai hal-hal yang ringan. Hidup bisa terasa begitu indah selama beberapa hari.

Leo akan mendapat manfaat dari keadaan pikiran ini, karena leo dapat sekaligus bermeditasi. Namun, berhati-hatilah agar tidak mulai mengingat kenangan sedih. Jaga agar semuanya tetap ringan dan tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 12 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo bisa menghabiskan waktu berdua dengan pasangan dan menjauh dari tekanan kehidupan sehari-hari. Terkait karir, cobalah mempertimbangkan pro dan kontra jika leo ingin berganti pekerjaan.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai agar kondisi kesehatan leo terasa lebih baik. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.

Cinta Leo

Hari ini akan penuh gairah, karena hasrat leo meningkat saat ini. Leo ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan dan menjauh dari tekanan kehidupan kerja sehari-hari.

Cobalah untuk mendapatkan beberapa momen spesial bersama agar leo dapat merasakan kebersamaan dengan orang yang dicintai.