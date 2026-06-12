Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 12 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, uluran tangan mungkin akan diberikan dari seseorang yang zodiak sagitarius kagumi. Sagitarius mungkin sedang dalam situasi sulit, tetapi bantuan akan datang.

Sagitarius akan melihat sisi positif dari segala sesuatu dan mengatasi pikiran negatif yang mungkin muncul. Cobalah untuk memanfaatkan bantuan orang ini dengan baik.

Hari ini, zodiak capricorn bisa bersantai setelah beberapa hari terakhir memiliki kegiatan sosial yang penuh. Luangkan waktu hari ini untuk bersantai dan menata kembali rumah serta kehidupanmu.

lMeskipun menikmati pertemuan sosial dan tawa, ada beberapa tanggung jawab tertunda yang perlu capricorn selesaikan. Gunakan hari ini untuk kembali ke jalur yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 12 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Sebaiknya zodiak sagitarius meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama pasangan hari ini. Terkait karir, kemampuan sagitarius dalam mengatasi masalah akan mencerahkan prospek di bidang profesional.

Sementara itu, terapkan pola makan yang benar, berolahraga, dan tidurlah dengan nyenyak agar sagitarius merasa segar di pagi hari. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Cinta Sagitarius