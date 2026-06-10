Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 11 Juni 2026: Karier Bersinar, Peluang Promosi Semakin Terbuka

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini menjadi salah satu hari yang menjanjikan bagi Libra. Konjungsi Venus dan Jupiter yang terjadi di rumah ke-10 membawa energi positif pada sektor karier, reputasi, serta pencapaian hidup.
Posisi astrologi ini sering dikaitkan dengan pengakuan atas kerja keras, peningkatan status profesional, hingga peluang mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar.
Mulai siang hingga sore hari, Libra berpotensi merasakan peningkatan keberuntungan dalam berbagai aktivitas penting.
Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan mengambil langkah strategis yang dapat mendukung perkembangan masa depan.
Yuk simak ramalan lengkap zodiak Libra pada Kamis, 11 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.
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Asmara Libra
Dalam urusan percintaan, Libra yang sudah memiliki pasangan perlu memberikan perhatian lebih kepada orang terkasih.
Pasangan Anda mungkin sedang menghadapi tantangan atau tekanan yang membuat mereka lebih pendiam dari biasanya.
Meskipun mereka tidak banyak berbicara, dukungan emosional dan perhatian sederhana dari Anda akan sangat berarti. Tunjukkan bahwa Anda selalu siap mendengarkan dan mendampingi mereka dalam situasi apa pun.
Bagi Libra yang masih lajang, hari ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk memperluas pergaulan.
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