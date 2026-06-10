Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa ini bukan hari yang baik. Alasannya bisa jadi karena masalah dengan rekan kerja atau kurangnya kerja sama dari mereka. Cobalah untuk tidak kehilangan harapan.

Ketahanan dan kegigihan akan membalikkan keadaan menjadi menguntungkan sagitarius. Meskipun mungkin bangun dengan perasaan negatif dan tidak termotivasi, sagitarius akan melihat perubahan suasana hati yang cukup baik seiring berjalannya hari.

Zodiak capricorn bersemangat dan siap untuk beraksi. Capricorn mungkin merasa ingin keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko tertentu. Capricorn mungkin berpikir untuk meraih kemajuan signifikan di semua bidang kehidupan, baik pribadi maupun profesional.

Cobalah memilih jalan Anda dengan hati-hati, dan kemudian mengejarnya dengan penuh semangat. Capricorn pasti akan melihat beberapa keuntungan begitu keluar dari zona nyaman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 10 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menghindari rasa iri dalam hubungan agar tidak tercipta jarak dengan pasangan. Terkait karir, ungkapkan perasaan yang sebenarnya dan gunakan ide-idemu yang inovatif dalam mengerjakan proyek-proyek baru.

Sementara itu, pelajari beberapa tips untuk menjaga kebugaran dan luangkan waktu untuk melakukan relaksasi. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Cinta Sagitarius