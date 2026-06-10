Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Saatnya untuk bersenang-senang, terutama jika zodiak leo telah merencanakan sebuah acara sejak lama. Sekarang adalah saatnya untuk mewujudkannya. Hari ini sempurna untuk bertemu dengan teman-teman dan menikmati waktu. Leo perlu bersantai dan mengisi kembali energi.
Manfaatkan hari ini untuk berpetualang dan menyampaikan ide serta rencanamu kepada teman-teman. Nikmati, segarkan pikiran, serta rasakan perubahan. Jadikan hari ini sebagai waktu yang tak terlupakan untuk dikenang selamanya.
Zodiak virgo mungkin merasa tegang dan khawatir hari ini. virgo adalah individu yang kuat dan percaya diri, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Lagipula, kemungkinan besar tidak ada dasar untuk hal-hal tersebut.
Fokuslah menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang terkasih, daripada mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Ini tidak hanya akan membuat virgo bahagia, tetapi juga akan mengalihkan perhatian virgo dari masalah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 10 Juni 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Sebaiknya zodiak leo mengabaikan masalah yang muncul dalam hubungan, agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Terkait karir, pekerjaan leo sangat dihargai oleh rekan kerja dan atasan pada hari ini.
Sementara itu, tekanan darah leo akan membaik berkat tingkat ketegangan yang berkurang. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.
Cinta Leo
Hari ini, leo merasa emosional dan disibukkan dengan perasaan tidak percaya terhadap pasangan. Leo mungkin mempertanyakan kesetiaan pasangan saat ini.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna