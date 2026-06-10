Ramalan Zodiak Gemini 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, kondisi intuisi dan emosional akan meningkatkan kemampuan mental zodiak gemini. Teman dan anggota keluarga kemungkinan akan semakin dekat dengan gemini.

Selain itu, gemini mungkin menyadari apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan inginkan, sehingga mereka mungkin melihat gemini dari sudut pandang yang baru. Hal ini dapat membuat gemini merasa dicintai dan diinginkan.

Sisi negatifnya adalah empati gemini akan sangat tinggi, sehingga gemini mudah merasakan penderitaan dan kesengsaraan banyak orang. Cobalah untuk tetap berada dalam kendali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 10 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus menghindari perselisihan yang meninggalkan kesan buruk bagi pasangan. Terkait karir, teruslah bekerja dengan baik dan jangan biarkan kekaguman dari orang lain membuat gemini sombong.

Sementara itu, gunakan meditasi dan yoga sebagai cara untuk mengontrol berat badan serta meningkatkan kesejahteraan diri.

Terkait keuangan, luangkan waktu untuk membuat rencana tabungan dan mintalah saran dari profesional jika perlu.

Cinta Gemini