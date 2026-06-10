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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 10 Juni 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo akan lebih mudah menghadapi pasang surut kehidupan anggota keluarga hari ini. Leo cenderung kurang logis dan lebih mudah berempati dengan perasaan orang lain. 

Hal ini akan meningkatkan pemahaman leo tentang seluk-beluk situasi mereka. Sehingga, mereka juga akan menghargai empati leo.

Namun, jangan lupakan kekhawatiran sendiri. Leo mungkin melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 10 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Sebaiknya zodiak leo mengabaikan masalah yang muncul dalam hubungan, agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Terkait karir, pekerjaan leo sangat dihargai oleh rekan kerja dan atasan pada hari ini.

Sementara itu, tekanan darah leo akan membaik berkat tingkat ketegangan yang berkurang. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.

Cinta Leo

Hari ini, leo merasa emosional dan disibukkan dengan perasaan tidak percaya terhadap pasangan. Leo mungkin mempertanyakan kesetiaan pasangan saat ini. 

Leo perlu mengabaikan masalah sulit yang muncul dalam hubungan, agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Menghindari pertengkaran tidak apa-apa, tetapi pastikan leo menyampaikan kekhawatiran yang dirasakan kepada pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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