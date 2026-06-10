Ramalan Zodiak Libra 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com – Hari ini, mungkin akan bijaksana bagi zodiak libra untuk mengendalikan emosi. Libra harus memastikan bahwa emosi tidak memengaruhi keputusan penting yang harus dibuat hari ini.
Jika sesuatu membuatmu kesal, jangan buang waktu untuk mencoba mencari tahu mengapa hal itu mengganggu. Atasi saja dengan cara yang diplomatis.
Sebelum melebarkan sayap dan terbang, ingatlah untuk hati-hari dan mengikuti kata hati. Ini hanya gangguan sementara. Bahkan sebelum libra menyadarinya, semuanya akan berjalan sesuai rencana.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 10 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Saat kehidupan percintaan sedang bermasalah, sebaiknya zodiak libra tidak memprovokasi pasangan. Terkait karir, susun strategi dan pikirkan sumber daya yang libra butuhkan untuk meraih impian.
Sementara itu, jaga pikiran tetap aktif dengan menekuni hobi santai seperti berjalan-jalan atau membaca buku. Terkait keuangan, lakukan perencanaan yang cermat jika libra sedang mempertimbangkan untuk memilih berinvestasi pada perumahan atau properti.
Cinta Libra
Hari ini, kehidupan percintaan libra mungkin sedang bermasalah. Jangan memprovokasi pasangan dengan cara apa pun. Pastikan libra tidak terlibat dalam perilaku manipulatif untuk membalas dendam atas kesalahan pasangan di masa lalu.
Menggoda orang lain di depan pasangan, hanya akan membangun permusuhan dan pada akhirnya akan membuat kalian berdua sengsara. Jika memiliki masalah yang perlu dibicarakan, komunikasikan secara terbuka dan putuskan bagaimana cara menyembuhkan luka bersama.
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