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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 10 Juni 2026 | 17.43 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/Foxy Fox) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com – Hubungan zodiak taurus dengan orang lain dalam segala bentuk, kemungkinan akan diperkuat oleh peningkatan pemahaman hari ini.

Pemikiran taurus sangat ditingkatkan berdasarkan intuisi, sehingga taurus akan akan mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan orang-orang di sekitar. 

Akibatnya, kenalan bisa menjadi teman, dan persahabatan bisa berkembang menjadi ikatan asmara yang bertahan seumur hidup. Romansa juga mendapat akan manfaat dari empati taurus yang meningkat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 10 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu berkomunikasi dengan pasangan saat mengalami pertengkaran baru-baru ini. Terkait karir, peluang baru yang datang menghampiri akan membawa tingkat karir taurus ke level yang lebih tinggi.

Sementara itu, bersihkan kebiasaan buruk dan tidak sehat dari gaya hidup dan fokuslah membangun pola makan sehat dan berolahraga. Terkait keuangan, taurus perlu berhati-hati agar tidak sembarangan menandatangani perjanjian baru. 

Cinta Taurus 

Kesabaran dan pengampunan adalah aturan utama dalam kehidupan romantis taurus. Jika mengalami pertengkaran dengan pasangan baru-baru ini, hari ini adalah saatnya untuk berbicara, kemudian memaafkan dan melupakannya. 

Jangan mencoba menyembunyikannya, karena hal itu akan muncul kembali dan menghantui taurus. Berkomunikasilah dengan jelas dan maafkan pasanganmu sepenuhnya. Setelahnya, hubungan taurus akan kembali berada di jalur yang benar.

Editor: Hanny Suwindari
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