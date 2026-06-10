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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 10 Juni 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, pikiran zodiak virgo sangat dipengaruhi oleh perasaan dan intuisi sendiri. Sehingga, virgo akan mampu berkomunikasi dengan sangat baik dengan orang lain. 

Virgo mungkin merasakan apa yang perlu mereka dengar, sebelum mereka sendiri menyadarinya. Kemampuan ini dapat digunakan dalam banyak hal. Salah satunya, hal dapat meningkatkan keterampilan menulis virgo. 

Jika berkecimpung dalam dunia pertunjukan, hal ini dapat mempertajam kemampuan virgo untuk berbicara, mengajar, atau berakting. Manfaatkanlah kemampuan ini sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 10 Juni 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Meskipun hanya ingin jujur, sebaiknya zodiak virgo mengendalikan kata-kata yang dikeluarkan kepada pasangan. Terkait karir, raih mimpimu untuk mendapatkan posisi penting dengan menyelesaikan proyek-proyek yang ditugaskan secara tepat waktu.

Sementara itu, manfaatkan tingkat energi dan produktivitas yang tinggi untuk menyelesaikan banyak hal. Terkait keuangan, jangan frustrasi ketika menghadapi masalah bisnis dan cobalah menelusuri bidang pekerjaan lain.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo harus berhati-hati dan memastikan kata-kata yang keluar hari ini tidak kasar. Virgo mungkin merasa hanya bersikap jujur, tetapi orang pasangan tidak akan melihatnya dengan cara yang sama. 

Bersikaplah lembut hari ini dan kendalikan emosimu. Hal itu akan menyelamatkan virgo dari masalah di kemudian hari.

Editor: Hanny Suwindari
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