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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 9 Juni 2026 | 07.36 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Cancer. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Cancer. (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin merasa kesal dengan sikap beberapa teman. Tidak seperti mereka, cancer sangat berpikiran terbuka dan dapat menghadapi segala situasi apa adanya. 

Memang, cancer memiliki kemampuan alami untuk beradaptasi dengan setiap situasi. Cancer mungkin harus menengahi dua orang dengan pendapat yang sangat berbeda. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 9 Juni 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus terbuka kepada pasangan dan mendiskusikan cara-cara untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan.

Terkait karir, cari cara untuk memperluas keahlianmu agar cancer lebih mudah mendapatkan pekerjaan di masa mendatang.

Sementara itu, cancer merasakan kelegaan yang luar biasa karena mengalami perubahan positif pada kesehatan. Terkait keuangan, cari cara untuk meningkatkan bisnis ketika cancer mengalami tekanan finansial akibat laju bisnis yang lambat. 

Cinta Cancer

Hari ini, cancer perlu melihat bagaimana pandangan kuno akan menghambat perkembangan hubungan asmara. Jangan takut untuk terbuka kepada pasangan dan diskusikan cara-cara untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan. 

Memperluas wawasan akan membantu memperkuat ikatan dengan pasangan. Hari ini adalah hari untuk mengambil kesempatan dalam cinta.

Editor: Hanny Suwindari
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