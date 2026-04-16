Ramalan Zodiak Taurus 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus. (freepik)
JawaPos.com – Zodiak taurus semua harus berkompromi untuk hidup di masyarakat kontemporer. Taurus mungkin memiliki keyakinan yang kuat, tetapi sulit untuk menggabungkan cita-cita dengan kehidupan sosial.
Hari ini, taurus mungkin bertanya-tanya apakah siap untuk tersingkir dari masyarakat dan memperjuangkan keyakinan sendiri. Sebaiknya cobalah menemukan kompromi antara kehidupan dengan cita-citamu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 9 Juni 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus perlu berhati-hati, karena sikap negatif berlebihan bisa membuat pasangan menjauh. Terkait karir, hambatan yang baru-baru ini terjadi dalam pekerjaan atau studi tampaknya mulai memudar.
Sementara itu, taurus akan kembali bersemangat menjalani rutinitas olahraga dengan antusias. Terkait keuangan, taurus perlu berhati-hati agar tidak sembarangan menandatangani perjanjian baru.
Cinta Taurus
Waspadalah agar taurus tidak marah pada pasangan tanpa alasan. Sikap negatif yang berlebihan bisa menjadi salah satu alasan pasangan menjauh dari taurus akhir-akhir ini.
Kata-kata taurus memiliki dampak pada pasangan. Jika terlalu banyak menggunakannya, dia mungkin mulai mengabaikan taurus. Jadi berhati-hatilah dalam hal ini.
Karir Taurus
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