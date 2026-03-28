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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 9 Juni 2026 | 08.46 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Leo dan Virgo. / freepik - Image

Ramalan zodiak Leo dan Virgo. / freepik

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin rentan terhadap perubahan suasana hati hari ini. Kehidupan pribadi leo juga mungkin menantang, jadi berhati-hatilah dan jangan biarkan emosi negatif menguasai dirimu. 

Ingatlah semua momen indah yang telah leo lalui bersama orang-orang terkasih dan betapa pentingnya mereka bagi leo. Cobalah mengesampingkan ego dan berupayalah menuju rekonsiliasi.

Zodiak virgo akan merasa gelisah dan tidak ingin mengerjakan pekerjaan. Virgo cenderung mudah teralihkan hari ini. Akibatnya, pikiran virgo akan menyimpang dari masalah-masalah penting yang ada. 

Lebih baik jika virgo tidak meninggalkan tugas-tugas besar yang belum selesai. Tetaplah fokus pada pekerjaanmu, dan mintalah saran dari ahli untuk mengatasi kendala.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 9 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika menunjukkan pengertian dan kepedulian pada pasangan, hubungan zodiak leo akan benar-benar berkembang. Terkait karir, kerahkan semua kemampuan demi membuat atasan terkesan dan mendapatkan promosi.

Sementara itu, leo merasa seperti berada di puncak dunia karena mengalami peningkatan kepercayaan diri dan stamina. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.

Cinta Leo

Hari ini, leo perlu mendengarkan dengan saksama apa yang pasangan katakan. Dia mungkin sedang merasa sedih dan mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya kepada leo. Dengarkan dengan telinga dan hati. Jika menunjukkan pengertian dan kepedulian, hubungan leo akan benar-benar berkembang hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
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