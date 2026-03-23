Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak aries mungkin merasa kesal dan mudah marah. Berhati-hatilah dan batasi ucapanmu atau aries mungkin akan menyakiti seseorang dengan perilaku yang ditimbulkan. Tekankan saja hal-hal penting dalam hidup, seperti pekerjaan dan keluarga.

Kemungkinan, zodiak taurus akan merasa gembira dan bersemangat. Ini akan menjadi hari yang fantastis bagi taurus karena segala sesuatunya berjalan dengan sempurna, terutama di bidang pekerjaan. Taurus akan merasakan dorongan kuat untuk memulai usaha baru.

Tingkat motivasi taurus tinggi, sehingga taurus mendapat pujian dari orang-orang yang berwenang. Ini akan memberikan dorongan besar pada kepercayaan diri taurus untuk berkinerja lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 9 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menghindari terlibat dalam argumen yang tidak perlu dengan pasangan. Terkait karir, hari ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan pilihan berganti karir.

Sementara itu, lanjutkan melakukan rutinitas olahraga, karena hal itu akan sangat bermanfaat secara jangka panjang. Terkait keuangan, aries akan mengalami peningkatan prospek keuangan berupa imbalan finansial setelah menyelesaikan tanggung jawab penting di tempat kerja.

Cinta Aries

Hindari terlibat dalam argumen yang tidak perlu dengan pasangan. Beberapa perselisihan kecil mungkin muncul dan aries perlu berhati-hati agar tidak memperbesarnya. Biarkan masalah ini berlalu dan hubungan asmara aries akan kembali normal.