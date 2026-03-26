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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 9 Juni 2026 | 07.24 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik)

JawaPos.com – Kemungkinan, zodiak scorpio akan bertemu dengan teman lama. Scorpio akan bertemu mereka secara tak terduga melalui media sosial. Hari ini, scorpio mungkin akan melakukan reuni yang menyenangkan dan tak terduga. 

Luangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman lama dan cobalah berbagi kenangan yang dapat membuat tertawa. Ini akan menjadi waktu terbaik untuk menikmati suasana yang gembira. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 9 Juni 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio berhati-hati dan menghindari kesalahpahaman saat membicarakan masalah sensitif dengan pasangan. Terkait karir, scorpio akan menciptakan tonggak profesional dengan mencapai target yang dianggap mustahil.

Sementara itu, aspek kesehatan scorpio positif karena scorpio akan mengalami penurunan pada tingkat stres. Pada ranah keuangan, tunda melakukan penandatanganan perjanjian transaksi properti apa pun dan tunggulah waktu yang tepat.

Cinta Scorpio

Jika sedang membicarakan masalah yang sensitif dengan pasangan, berhati-hatilah dalam membahasnya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu. 

Pilihlah kata-kata dengan hati-hati dan dengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pasangan. Pada akhirnya, kalian berdua memiliki pemahaman yang sama, tetapi jalan menuju kesana mungkin sedikit berliku.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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