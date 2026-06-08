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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 9 Juni 2026 | 07.14 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Foxy Fox) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami kedamaian dan kesenangan. Manfaatkan energi baik yang mengelilingi saat ini, terutama di tempat kerja. 

Saat ini adalah momen yang tepat untuk mengerahkan upaya terbaikmu, karena usaha sagitarius akan diperhatikan. Ini akan membuka jalan untuk mendapatkan kesempatan promosi. 

Setelah mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir, sagitarius akan merasa jauh lebih rileks. Selain itu, perbaiki kesalahanmu karena kurang memperhatikan orang lain. Pergilah keluar bersama teman-teman dan lupakan tekanan hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 9 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu tetap terhubung dengan tujuan hidup sendiri dan tidak terlalu terpaku pada upaya menyenangkan pasangan.

Terkait karir, teruslah bekerja dengan baik karena kegigihan dan kerja keras akan membawa kemajuan yang berkelanjutan.

Sementara itu, manfaatkan masa yang melegakan untuk rileks dan menyelesaikan beberapa hal yang tertunda. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius akan merasa hidup dan memiliki keinginan untuk menyenangkan pasangan. Pastikan tetap terhubung dengan tujuan hidup sendiri dan jangan sampai terlalu terpaku pada upaya menyenangkan pasangan. 

Editor: Hanny Suwindari
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