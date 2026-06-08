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Leni Setya Wati
Senin, 8 Juni 2026 | 21.20 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 9 Juni 2026: Keluar dari Zona Nyaman dan Kelola Stres dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com - Hari ini Capricorn didorong untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman dan membuka diri terhadap perubahan yang dapat membawa perkembangan positif.

Rutinitas yang sama setiap hari mungkin mulai terasa membosankan atau membuat Anda kehilangan semangat.

Karena itu, mencoba pendekatan baru dalam berbagai aspek kehidupan bisa menjadi langkah yang menyegarkan.

Di sisi lain, tekanan dan tanggung jawab yang menumpuk berpotensi membuat Anda merasa lelah secara mental.

Jika keadaan mulai terasa berat, jangan ragu untuk mengambil jeda sejenak dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Yuk simak ramalan zodiak Capricorn selengkapnya pada hari Selasa, 9 Juni 2026.

Ramalan Cinta Capricorn

Dalam urusan asmara, hari ini berjalan relatif tenang tanpa gejolak besar.

Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, suasana hubungan cenderung santai meskipun masing-masing sedang memikirkan persoalan atau tanggung jawab pribadi.

Karena kondisi emosional yang cukup sensitif, hari ini kurang ideal untuk membahas topik-topik besar yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat.

Sebaiknya fokus pada kebersamaan sederhana dan saling memberikan dukungan emosional.

Bagi Capricorn yang masih lajang, tidak ada perubahan besar dalam kehidupan percintaan. Namun, ini bisa menjadi waktu yang baik untuk lebih memahami diri sendiri dan menentukan apa yang benar-benar Anda cari dalam sebuah hubungan.

Karier Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
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