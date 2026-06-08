Ramalan Zodiak Libra Selasa, 9 Juni 2026: Karier Bersinar, Cinta Semakin Dewasa, dan Keuangan Perlu Evaluasi

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com - Hari ini perhatian Libra banyak tertuju pada urusan pekerjaan dan pencapaian profesional.

Pengaruh Venus yang bergerak di Cancer memberikan dorongan kuat pada sektor karier, sehingga berbagai usaha dan kerja keras yang telah dilakukan berpotensi mendapatkan apresiasi yang layak.

Bagi Libra yang selama ini berjuang mencapai target tertentu, hari ini dapat menjadi momen untuk melihat hasil nyata dari dedikasi yang telah diberikan.

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Kesempatan memperoleh pengakuan, penghargaan, atau perhatian dari atasan maupun rekan kerja terbuka cukup lebar.

Meski fokus utama berada pada karier, Libra tetap perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hubungan pribadi, dan kesehatan emosional agar tidak kelelahan menghadapi berbagai tuntutan.

Berikut ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap pada Selasa, 9 Juni 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Libra

Dalam urusan asmara, Libra menunjukkan pendekatan yang lebih dewasa dan bijaksana terhadap hubungan.

Anda memahami bahwa cinta tidak hanya tentang kedekatan, tetapi juga tentang memberikan ruang dan menghormati batasan satu sama lain.

Bagi Libra yang telah memiliki pasangan, hubungan terasa hangat dan penuh kasih sayang.

Namun, menjaga batasan yang sehat tetap penting agar hubungan dapat berkembang secara harmonis tanpa menimbulkan ketergantungan yang berlebihan.

Sementara itu, Libra yang masih lajang diprediksi menikmati interaksi menarik dengan seseorang yang memiliki pesona kuat dan kepribadian yang memikat.