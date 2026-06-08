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Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 20.11 WIB

5 Shio Ini Punya Tangan Emas Penarik Rezeki Tanpa Putus di Bulan Juni 2026

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, ada lima shio yang diprediksi akan menikmati aliran rezeki yang deras sepanjang Juni 2026. Keberuntungan finansial disebut akan menyertai mereka, membuka berbagai peluang yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Dengan energi positif yang mendukung urusan keuangan, para pemilik shio ini berpeluang memperoleh keuntungan dari berbagai sumber, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga investasi. Tak heran jika Juni 2026 diperkirakan menjadi periode yang menjanjikan bagi mereka dalam meraih kesuksesan finansial.

Dilansir dari Sunsigns, berikut lima shio yang diprediksi akan memperoleh rezeki berlimpah sepanjang Juni 2026. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

1. Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan memiliki ambisi kuat untuk mencapai kesuksesan. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung berani mengambil langkah yang dapat membawa kemajuan.

Pada Juni 2026, berbagai rencana finansial yang telah disusun sebelumnya diperkirakan mulai menunjukkan hasil positif. Optimisme dan keberanian mereka dalam memanfaatkan peluang berpotensi menghadirkan keuntungan yang tidak terduga.

2. Kerbau

Kerbau dikenal sebagai pribadi yang sabar, disiplin, dan konsisten dalam mengelola keuangan. Karakter tersebut menjadi modal penting dalam membangun kestabilan finansial.

Memasuki Juni 2026, kerja keras dan kesabaran mereka diyakini akan membuahkan hasil yang memuaskan. Peningkatan pendapatan atau hasil investasi jangka panjang berpotensi membuat kondisi keuangan mereka semakin kuat.

3. Ular

Editor: Setyo Adi Nugroho
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