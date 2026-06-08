4 Zodiak yang Mampu Jadi Teman Sekamar Terbaik, Paling Bisa Diandalkan untuk Menata Setiap Ruangan agar Lebih Teratur

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak terlalu suka tinggal sendiri. Mereka lebih suka menyewa tempat bersama-sama dengan teman-teman dekatnya.

Mereka menikmati kebersamaan dan membangun ikatan yang tercipta saat hidup sekamar dengan sahabatnya.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut beberapa zodiak berikut yang berpotensi akan menjadi teman sekamar terbaik, sehingga anda tidak perlu ragu untuk tinggal bersama mereka.

Cancer

Cancer akan berusaha menjaga tempat tinggal agar tetap rapi dan memastikan suara atau aktivitas mereka tidak mengganggu orang lain. Mereka juga akan menawarkan diri secara sukarela. Tinggal bersama cancer membuat anda jarang merasa sendirian karena mereka selalu siap mendukung saat dibutuhkan.

Virgo

Virgo sangat menghargai komunikasi. Virgo biasanya mampu menemukan solusi yang membuat semua orang merasa nyaman. Mereka juga senang membuat jadwal dan mencatat berbagai keperluan di kalender agar semua penghuni mengetahui tanggungjawab masing-masing.

Sagittarius

Sagittarius akan menjalankan bagian tanggung jawabnya dengan baik tanpa banyak mengeluh. Mereka akan menyelesaikannya secara dewasa lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Sagittarius biasanya mudah memaafkan dan bersikap santai.

Aries