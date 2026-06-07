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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 7 Juni 2026 | 15.29 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 7 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa sedikit gelisah hari ini. Namun, cobalah untuk mengendalikan kecenderungan untuk bersikap argumentatif atau situasinya bisa memburuk. 

Hal ini bisa menyebabkan banyak orang menjauh dari leo. Tenang dan fokuslah pada pekerjaanmu hari ini. Mencapai target dapat membuat leo merasa lebih baik sekaligus meningkatkan suasana hati.

Zodiak virgo cenderung bertindak sesuai dengan pikiran untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. Transit ini akan membuat virgo optimis. Virgo akan melakukan apa pun yang dilakukan hari ini dengan antusias. 

Ini adalah hari yang sempurna untuk mulai mengerjakan tujuan jangka panjang, karena virgo tidak ingin menunda-nunda dan mempertimbangkan pilihan yang akan memberikan hasil. Atur pekerjaan dan mulailah mewujudkan tujuanmu. Manfaatkan antusiasme ini dan selesaikan beberapa pekerjaan yang sudah lama tertunda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 7 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Perasaan zodiak leo terhadap pasangan semakin dalam, namun jangan sampai terlalu terbawa suasana. Terkait karir, cobalah tetap fokus pada semua proyek yang dikerjakan meskipun leo sedikit lelah.

Sementara itu, hindarilah lingkungan yang berdebu saat leo terkena batuk atau pilek hari ini. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo

Hari ini, perasaan leo terhadap pasangan semakin dalam. Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan dan jangan sampai terbawa suasana. Tetaplah mengizinkan diri sendiri untuk terlibat secara emosional, karena pasangan saat ini sangat baik untuk leo. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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