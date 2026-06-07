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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 7 Juni 2026 | 15.27 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 7 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini akan banyak bertanya pada diri sendiri. Gemini cenderung introvert dan sedang membutuhkan banyak kebebasan. 

Meskipun biasanya energik, gemini mungkin merasa kesepian dan ragu akan kemampuan diri sendiri. Luangkan waktu untuk menganalisis komitmenmi kepada orang lain hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 7 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meluangkan waktu untuk memerhatikan pasangan dan hal yang sama akan berbalik kembali kepada gemini. Terkait karir, proyek yang tertunda akan selesai dengan tinjauan akhir serta sedikit penyesuaian.

Sementara itu, kenakan pakaian hangat dan hindari minuman yang terlalu dingin untuk menghindari batuk dan pilek. Terkait keuangan, bersikaplah bijak dalam menutupi semua tagihan dan gunakan keterampilan keuanganmu untuk keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Gemini

Hari ini akan menjadi hari yang penuh cinta dan romantis, dan hubungan gemini akan terasa tenang. Luangkan waktu untuk membisikkan kata-kata manis kepada pasangan dan dengarkan hal yang sama berbalik kembali kepada gemini. Renungkan keadaan hubunganmu dan hargai seberapa jauh gemini dan pasangan telah melangkah.

Karir Gemini

Semua proyek yang tertunda akan selesai hari ini. Hal yang dibutuhkan hanyalah tinjauan akhir dan sedikit penyesuaian. Selain itu, gemini mungkin akan pindah departemen hari ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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