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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 7 Juni 2026 | 15.25 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 7 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Kemungkinan, zodiak libra akan bertindak sesuai dengan pikiran dan mewujudkan rencana yang tertunda. Libra memiliki pendekatan yang antusias terhadap semua hal yang telah direncanakan. Ini adalah hari yang tepat untuk memulai rencana masa depan. 

Libra memiliki sedikit toleransi terhadap penundaan dan akan mencari solusi yang berorientasi pada hasil. Menurut horoskop harian, libra harus menggunakan energi saat ini untuk keuntungan pribadi dan menyelesaikan beberapa proyek yang telah lama tertunda.

Hari ini, zodiak scorpio mungkin merasa sedikit gelisah dan kesulitan berkonsentrasi pada hal-hal penting. Scorpio cenderung mudah teralihkan, tetapi jangan biarkan pikiranmu mengembara terlalu jauh. Jika bekerja, scorpio mungkin berada di bawah tekanan besar dari atasan untuk memenuhi tenggat waktu yang semakin dekat. 

Satu sifat positif tentang scorpio adalah, begitu memfokuskan pikiran pada sesuatu, akan lebih mudah bagi scorpio untuk mencapainya. Dorong diri sendiri dan scorpio mungkin berhasil memenuhi tenggat waktu tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 7 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa menikmati kebersamaan dengan pasangan sambil melakukan kegiatan santai. Terkait karir, kini saatnya libra bersantai dan menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menikmati kesehatan yang baik dan menghindari ketegangan mental. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan. 

Cinta Libra

Pertemuan romantis yang terjadi hari ini akan menambah bumbu dalam hidup dan membuat libra tetap dalam suasana hati yang gembira. Ada indikasi bahwa libra akan menikmati kebersamaan dengan pasangan sambil menikmati kegiatan santai. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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