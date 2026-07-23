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Rabbany Wanadriani
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.18 WIB

Punya Ambisi Besar, 4 Shio Ini Diprediksi Mudah Meraih Kekayaan

ilustrasi shio yang hidup sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang hidup sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Banyak orang memiliki impian untuk mencapai kehidupan yang mapan secara finansial melalui usaha dan ketekunan.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan, seperti ambisi tinggi, kecerdasan dalam mengambil keputusan, serta semangat pantang menyerah.

Kombinasi sifat tersebut diyakini membuat mereka lebih mampu memanfaatkan peluang untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu.

Meski demikian, keberhasilan tetap dikaitkan dengan kerja keras dan konsistensi dalam mengejar tujuan.

Mengutip laporan dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang besar meraih kesuksesan hingga mencapai kehidupan yang lebih sejahtera berkat tekad kuat dan dedikasi dalam bekerja.

1. Macan

Shio Macan menikmati gaya hidup mewah dan ingin dikagumi orang lain.

Kepercayaan diri dan pesona membantu mereka menemukan peluang besar untuk menghasilkan uang.

Mereka akan mengincar pekerjaan bergaji tinggi atau bisnis yang sukses. Mereka tidak hanya menginginkan uang, namun juga rasa hormat dan ketenaran.

Selain itu, mereka juga berhati besar dan suka berbagi kesuksesan dengan keluarga dan teman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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