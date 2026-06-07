Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.18 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Minggu, 7 Juni 2026: Fokus pada Hubungan Keluarga, Keuangan, dan Menjaga Kondisi Tubuh

Gambar utama - Image
Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Virgo (23 Agustus – 22 September) akan menjalani hari yang cukup produktif, tetapi juga membutuhkan perhatian lebih terhadap orang-orang terdekat.

Seseorang dalam lingkungan keluarga mungkin sedang menghadapi masalah dan membutuhkan dukungan Anda.

Meski tidak selalu mampu memberikan solusi, kehadiran dan kesediaan untuk mendengarkan dapat menjadi bantuan yang sangat berarti.

Di tengah kesibukan, jangan lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Berjalan-jalan atau berkumpul bersama teman-teman bisa menjadi cara yang efektif untuk menyegarkan pikiran dan mengembalikan energi positif.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Virgo selengkapnya pada Minggu, 7 Juni 2026.

Asmara Virgo

Dalam urusan cinta, Virgo yang masih lajang berpotensi menarik perhatian seseorang berzodiak Leo.

Sosok tersebut mungkin tampil percaya diri, karismatik, dan mampu memberikan perhatian yang membuat Anda merasa istimewa. Namun, tetaplah mengenal seseorang secara perlahan sebelum memberikan seluruh kepercayaan.

Bagi Virgo yang telah memiliki pasangan, hari ini membawa suasana yang hangat dan nyaman. Percakapan ringan maupun diskusi mendalam dapat mempererat hubungan serta menciptakan kedekatan emosional yang lebih kuat.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 7 Juni 2026: Dengarkan Hati, Jaga Hubungan Percintaan, dan Tetap Percaya Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 7 Juni 2026: Dengarkan Hati, Jaga Hubungan Percintaan, dan Tetap Percaya Diri

Minggu, 7 Juni 2026 | 11.17 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Minggu, 7 Juni 2026: Perlu Fokus pada Keluarga, Jaga Kesehatan, dan Percaya pada Proses Karier - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Minggu, 7 Juni 2026: Perlu Fokus pada Keluarga, Jaga Kesehatan, dan Percaya pada Proses Karier

Minggu, 7 Juni 2026 | 11.16 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 7 Juni 2026: Fokus pada Diri Sendiri dan Kesehatan Mental - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 7 Juni 2026: Fokus pada Diri Sendiri dan Kesehatan Mental

Minggu, 7 Juni 2026 | 11.14 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore