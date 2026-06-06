Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 6 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius mungkin merasa murung hari ini. Berhati-hatilah agar tidak berdebat atau bertengkar dengan siapa pun, terutama orang-orang terkasih. Selain itu, cobalah untuk melupakan pertengkaran dan rasa frustrasi baru-baru ini.

Sagitarius perlu merasa rileks, tenang, dan menjaga kedamaian di rumah. Ekspresikan diri dengan tenang dan jelas, dan orang-orang terkasih pasti akan mendengarkan.

Luangkan waktu melakukan untuk refleksi diri dan introspeksi. Zodiak Capricorn mungkin perlu meluangkan waktu untuk mengunjungi teman dekat atau keluarga, kemudian masa-masa indah di masa lalu.

Capricorn harus membaca buku untuk membantu melakukan introspeksi diri. Hal-hal ini dapat memotivasi dan memberi Capricorn rasa damai yang telah dicari sejak lama. Jadi, nikmati waktu refleksi diri ini dan dapatkan wawasan berharga tentangnya.

Namun, jangan sampai terlalu terbawa suasana. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk merefleksikan energi yang sama saat Capricorn melanjutkan rutinitas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu menciptakan beberapa kenangan indah dengan pergi berkencan bersama pasangan. Terkait karir, jadikan perkembangan di tempat kerja sebagai landasan untuk kesuksesanmu di masa depan.



Sementara itu, Bantu tubuh melawan flu atau virus dengan menerapkan pola makan sehat dan beristirahat. Pada ranah keuangan, pertahankan keseimbangan rasional agar Sagitarius mampu meraih tujuan keuangan di masa mendatang.