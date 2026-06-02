12 Weton Ini Konon Memiliki Karakter Pembawa Kesuksesan dan Kemakmuran, Hidup Semakin Sejahtera dan Finansial Stabil

JawaPos.Com - Kesuksesan dan kemakmuran merupakan impian yang ingin diraih oleh hampir setiap orang.

Perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik tentu membutuhkan usaha, kerja keras, dan ketekunan.

Namun dalam budaya Jawa, banyak orang juga percaya bahwa karakter seseorang yang tercermin dari weton kelahirannya dapat memberikan gambaran mengenai potensi hidup yang dimiliki.

Primbon Jawa sejak lama menjadi bagian dari warisan budaya yang berisi berbagai penafsiran mengenai sifat, rezeki, karier, hingga perjalanan hidup seseorang.

Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti, primbon tetap menarik untuk disimak karena mengandung banyak nilai tentang karakter dan cara seseorang menghadapi kehidupan.

Beberapa weton sering dikaitkan dengan kemampuan menarik peluang, kecerdasan mengelola keuangan, hingga sifat pekerja keras yang membuat mereka lebih mudah mencapai kemapanan.

Karakter-karakter inilah yang dipercaya menjadi alasan mengapa weton tertentu sering disebut memiliki potensi hidup sejahtera dan finansial yang stabil.

Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah dua belas weton yang dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kesuksesan dan kemakmuran.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki daya juang yang luar biasa. Mereka termasuk sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah.

Saat mengalami kegagalan, mereka tidak larut dalam kekecewaan terlalu lama.

Sebaliknya, mereka memilih bangkit dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sikap seperti ini menjadi modal penting dalam meraih kesuksesan.

Dalam pekerjaan, Senin Pon dikenal rajin dan bertanggung jawab. Mereka sering mendapatkan kepercayaan karena mampu menyelesaikan tugas dengan baik.

Kepercayaan tersebut sering membuka peluang promosi, kerja sama, maupun kesempatan yang menguntungkan.