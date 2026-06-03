3 Zodiak yang Paling Tidak Bisa Mentoleransi Pasangan Ngaret Telat Jadi Tanda Seseorang Tidak Serius

Ilustrasi seseorang yang sedang melihat jam/freepik
JawaPos.com - Beberapa zodiak lebih sering menanggapi dengan santai saat seseorang datang terlambat.
Namun, bagi tiga zodiak ini, perilaku seperti itu dianggap sebagai bentuk tidak menghargai mereka.
Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini paling anti dengan orang-orang yang ngaret. Mereka bahkan enggan bertemu anda kembali saat terus menerus mengulangi kesalahan yang sama.
Virgo
Virgo sudah memiliki banyak tanggung jawab di dalam hidupnya. Mereka juga tidak akan meluangkan waktu dari jadwal mereka yang padat, jika anda tidak bisa melakukan hal-hal yang mendasar.
Mereka juga tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti pilihan terakhir.
Leo
Leo bisa mulai meragukan keseriusan anda saat anda telat menepati janji. Jika pasangan tidak bisa datang tepat waktu, atau bahkan lupa, mereka akan berpikir bahwa pasangan tidak pantas mendapatkan perhatian mereka.
Taurus
Jika pasangan terus-terusan datang terlambat atau membatalkan rencana, maka mereka akan menganggap anda tidak bisa diandalkan.
Jika anda lebih dari sekali membuat mereka sampai menunggu tanpa kepastian, kemungkinan besar taurus tidak akan bertahan lama di dalam hubungan tersebut.
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