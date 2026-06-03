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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 4 Juni 2026 | 05.11 WIB

4 Zodiak yang Selalu Meluangkan Waktu untuk Pasangannya, Selalu Berusaha Hadir di Tengah Kesibukan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Ada empat zodiak yang berusaha keras untuk meluangkan waktu. 

Jadwal padat bukanlah suatu penghalang bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama dengan pasangan.

Apapun situasi dan kondisinya, mereka akan tetap berusaha untuk selalu hadir. Berdasarkan informasi dari laman //collective.world empat zodiak berikut selalu meluangkan waktu untuk pasangannya. 

Virgo dikenal memiliki kemampuan manajemen waktu yang sangat baik. Mereka mampu mengalokasikan waktu untuk segala hal yang mereka anggap penting.bahkan jika mereka harus menanggung stres karena menangani banyak hal.

Capricorn hanya memberikan perhatian penuh kepada segelintir orang yang benar-benar penting di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin kehilangan orang-orang tersebut dan akan berusaha untuk menjaga kebahagiaan pasangan.

Pisces ingin menyampaikan pada pasangannya, bahwa mereka selalu bisa diandalkan untuk memberikan dukungan. Tidak peduli apakah pasangan sedang membutuhkan pisces atau tidak, pisces akan tetap hadir. 

Taurus akan menghabiskan waktu bersama orang yang berarti bagi mereka. Jika anda mengajak mereka bertemu atau menghabiskan waktu bersama, mereka akan datang dengan kebahagiaan. 

Editor: Hanny Suwindari
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